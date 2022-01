Speciale energia: via libera Cdm al decreto Sostegni su ristori e misure contro caro bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Annunciato ed atteso è infine arrivato il nuovo decreto Sostegni, varato dal Consiglio dei ministri per continuare a sostenere le imprese ancora in difficoltà a causa della recrudescenza dei contagi ed allo stesso tempo contenere il rincaro delle bollette a causa dell'aumento dei costi dell'energia. Preceduto da una cabina di regia durata oltre due ore, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo pacchetto di misure, per un valore complessivo di 1,6 miliardi di euro. Tanti gli interventi inseriti nel decreto: dal sostegno alle attività chiuse, alla proroga della Cassa integrazione Covid, dal sostegno al settore del turismo a quello dello sport. In termini di dotazione economica, però, la prima voce di spesa è lo stanziamento di ulteriori 400 milioni di euro come contributo alle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome. Prevista anche la proroga della Cassa integrazione Covid. In particolare, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022. In questo caso i trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 42,7 milioni di euro per l’anno 2022 e l'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa. (Rin)