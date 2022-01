Speciale energia: Fedriga (Fvg), bene 1,2 miliardi per stop oneri sistema a imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, la decisione di stanziare 1,2 miliardi per annullare gli oneri di sistema a tutte le imprese per il primo trimestre 2022 e di riconoscere un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta ai cosiddetti 'energivori', in linea con quanto richiesto dalle associazioni di categoria, rappresenta un significativo passo in avanti compiuto dall'Esecutivo nazionale per limitare gli effetti del rincaro dei costi dell'energia sul sistema-Paese". "Ringrazio a tal proposito - prosegue - gli esponenti di governo della Lega per aver portato avanti con decisione una battaglia di vitale importanza per l'Italia e per tutte le sue realtà territoriali", conclude Fedriga. (.Rin)