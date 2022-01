Speciale energia: Libano, ministro Energia, prossima settimana accordo con Giordania per importare elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano firmerà un accordo con la Giordania la prossima settimana per portare elettricità attraverso la Siria, con l’obiettivo di alleviare le continue interruzioni di corrente elettrica. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia del Libano, Walid Fayyad, secondo quanto riportato dal portale “Naharnet”. L'accordo, che giunge mentre il Paese è alle prese con interruzioni di corrente quasi 24 ore su 24, fa parte di un più ampio sforzo del governo per fornire elettricità alla rete statale da otto a dieci ore al giorno, rispetto alle due ore attuali. "L'accordo è importante principalmente perché aumenterà la fornitura di energia elettrica statale, che è più pulita ed economica" dell'elettricità prodotta da "generatori privati costosi e inquinanti", ha dichiarato Fayyad. Il ministro ha sottolineato che una delegazione giordana in visita firmerà l'accordo a Beirut il prossimo 26 gennaio prima di dirigersi a Damasco, dove i funzionari giordani e libanesi firmeranno un accordo di transito con la Siria. L'accordo fornirà al Libano fino a 250 megawatt di elettricità durante il giorno e 150 megawatt di notte, equivalenti a un totale di due ore aggiuntive di elettricità, ha affermato Fayad. (Res)