Città metropolitana Roma: Angelucci (Pd), eletto presidente commissione Bilancio, grazie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Sono stato eletto oggi presidente della commissione Bilancio, Patrimonio, Pnrr, fondi europei e rapporti con gli enti locali, della Città Metropolitana di Roma". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del Partito democratico, Mariano Angelucci, anche presidente della commissione Turismo. "Ringrazio il sindaco Gualtieri e tutta la maggioranza per avermi dato ancora una volta fiducia. Siamo già al lavoro per le grandi sfide che riguardano Roma e i 120 comuni metropolitani, soprattutto su temi strategici come Pnrr e fondi europei", conclude Angelucci. (Com)