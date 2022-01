Germania: spari all'Università di Heidelberg, morto l'attentatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo ha ferito diverse persone all'Università di Heidelberg, esplodendo colpi da “un'arma lunga”. Come reso noto dalla polizia di Mannheim su Twitter, i ferimenti sono avvenuti in “un'aula” del Neuenheimer Feld, dove si trovano le facoltà di Scienze naturali e sezioni del policlinico dell'ateneo. L'autore degli spari è “deceduto”. Polizia e pronto intervento sono in forze sul posto. L'area è stata isolata. Secondo la "Bild", l'attentatore avrebbe commesso il suicidio. (Geb)