Bangladesh: Covid, 28.238 nuovi casi e 15 decessi

- Il Bangladesh ha registrato 28.238 nuovi casi di coronavirus e 15 decessi. Lo riferisce il bollettino odierno della Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) del ministero della Sanità. Su 45.807 test effettuati il tasso di positività è del 32,37 per cento. Sono state dichiarate guarite 998 persone, che hanno portato il totale a 1.557.859, con un tasso di guarigione del 91,64 per cento e un tasso di letalità dell’1,66 per cento. Dall’inizio della pandemia il numero dei contagi è arrivato a 1.699.964 e quello delle vittime a 28.238. A oggi, secondo i dati ufficiali, su circa 170 milioni di abitanti, 94.015.291 hanno ricevuto una dose di un vaccino anti-Covid, pari al 55,2 per cento della popolazione, mentre 58.743.253 hanno ricevuto due dosi, pari al 34,49 per cento, e 1.123.935 tre dosi, pari allo 0,66 per cento. (segue) (Inn)