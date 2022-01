Bangladesh: Covid, 28.238 nuovi casi e 15 decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha disposto ulteriori restrizioni a causa della nuova ondata epidemica, dovuta alla variante Omicron, che ormai secondo la Dghs si sta trasmettendo a livello di comunità e sta gradualmente prendendo il posto della Delta. Le scuole e tutti gli istituti di istruzione sono stati chiusi dal 21 gennaio al 6 febbraio, mentre la chiusura è raccomandata per le università. Gli uffici pubblici e privati da oggi al 6 febbraio devono operare con non più della metà del personale in presenza e il resto da remoto. Non sono consentiti raduni di natura religiosa, politica o sociale di oltre cento persone e i partecipanti dovranno essere muniti di un certificato di vaccinazione o di negatività a un test molecolare effettuato non più di 24 ore prima. In tutti i luoghi pubblici è obbligatorio indossare la mascherina. (Inn)