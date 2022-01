Sanità: a ospedale Belcolle di Viterbo ambulatorio gravidanza con presentazione podalica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia i dati dell'Istituto superiore di sanità (Cedap) riportano il 4 per cento di casi di presentazione podalica sul totale dei nati. "Esistono alcuni centri in Italia che offrono la possibilità di effettuare il parto vaginale podalico – prosegue Nicolanti -, ma importanti studi clinici pubblicati negli ultimi decenni hanno messo in evidenza che il parto vaginale, se il feto rimane podalico, può essere più complicato. L'alternativa al taglio cesareo programmato in caso di presentazione podalica è rappresentata da una procedura molto sicura che prende il nome di versione cefalica per manovre esterne o rivolgimento per manovre esterne (Rme) in inglese External cephalic version (Ecv). Nella recente riunione organizzativa che ha coinvolto tutto il personale del Dipartimento, è stato veramente stimolante e gratificate l'ascolto delle testimonianze dirette di alcune neomamme che hanno potuto affrontare il parto naturale dopo il rivolgimento effettuato dai nostri operatori. Affrontare un parto fisiologico per via vaginale rappresenta non solo un'esperienza unica per la donna, ma anche la modalità più sicura secondo tutte le linee guida scientifiche nazionali ed internazionali", conclude Nicolanti. (Com)