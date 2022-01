Napoli: Nauticsud, confermato il salone dedicato alla filiera nautica dal 12 al 20 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna il Nauticsud, il salone internazionale dedicato alla filiera nautica, dalle imbarcazioni ai motori, dall'oggettistica agli accessori e servizi. L'appuntamento, che si svolgerà dal 12 al 20 febbraio alla Mostra d'Oltremare, organizzato dall'Associazione Filiera Italiana della Nautica in collaborazione con l'ente fieristico partenopeo, celebrerà la 48esima edizione. "Come è noto, causa Covid, l'edizione dello scorso anno non si è svolta – ha affermato il presidente di Afina, Gennaro Amato – ma la nautica ha proseguito la sua costante crescita sia in termini di produzione sia in termini di fatturato e la nostra regione, la Campania, risulta ai vertici della classifica nazionale. Proprio per questo, nonostante le numerose difficoltà organizzative, riteniamo che questo salone debba rappresentare le realtà aziendali italiane e valorizzare ulteriormente la produzione nostrana". In effetti, i dati parlano chiaro e vedono la produzione campana registrare un più 9.3% di fatturato a dispetto della media nazionale (8.5 per cento), dunque puntare su questo settore non è solo una scelta intelligente ma strategica, tanto da attirare l'attenzione del presidente della Bcc, Amedeo Manzo, che supporta l'esposizione in qualità di main sponsor. "Il settore nautico, e tutto l'indotto che produce, è una grande industria per la regione Campania e in particolare per la città di Napoli. Per questo motivo la nostra banca ha deciso di sostenere, in una logica di sviluppo produttivo, occupazionale e di incremento interno del pil regionale, l'intero comparto con iniziative di sostegno all'attività e crescita delle aziende della filiera, con particolare attenzione alle imprese produttive campane per il loro sviluppo, ma anche in favore del pubblico che si avvicina all'acquisto".(Ren)