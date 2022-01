FI: Moles, profondamente scosso per scomparsa Fasano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono profondamente scosso e addolorato per la scomparsa dell’amico ed onorevole Enzo Fasano. È una grave perdita per Forza Italia e per tutti coloro che come me hanno potuto apprezzarne la serietà, la lealtà, la disponibilità". Lo dichiara Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e vicepresidente dei senatori di Forza Italia. "Perdiamo una persona perbene, dai saldi principi e dalle straordinarie qualità umane. Mancherà molto a tutti noi. Mi stringo al dolore dei suoi familiari, ai quali rivolgo le mie condoglianze", aggiunge.(Rin)