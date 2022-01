Fisco: Spaziani Testa (Confedilizia), stralciare revisione catasto dalla riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confedilizia segue in particolare due aspetti della riforma fiscale: la cedolare secca, perché ci sarebbero rischi di limitazione di questo regime che invece va esteso, e la revisione del catasto. Lo ha detto il presidente dell'associazione, Giorgio Spaziani Testa, intervenendo al convegno "Casa e immobili: le novità per il 2022". "La revisione del catasto inserita nella riforma fiscale va stralciata, per rispettare la volontà del Parlamento e soprattutto perché il testo presentato è di estrema pericolosità, per la sua vaghezza e la sua forte impronta patrimoniale", ha detto. (Rin)