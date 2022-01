India: stampa, passaggio di proprietà compagnia di bandiera atteso dopo Festa Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaggio di proprietà di Air India, la compagnia di bandiera indiana in corso di privatizzazione, dovrebbe avvenire subito dopo la Festa della Repubblica, che cade il 26 gennaio. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times” sulla base di indiscrezioni trapelate da una comunicazione interna all’azienda. Secondo quanto riferito dal giornale, il bilancio di chiusura dovrebbe essere inviato oggi all’acquirente ed entro mercoledì dovrebbero essere ultimate le eventuali correzioni. L’8 ottobre 2021 il Dipartimento per la gestione degli investimenti e degli asset pubblici (Dipam) del ministero delle Finanze, che gestisce il “disinvestimento strategico”, ha annunciato la scelta dell’offerta di Talace Private Limited, controllata al cento per cento di Tata Sons Private Limited. Le parti hanno firmato la lettera d’intenti e l’accordo di acquisto di azioni. L’offerta di Tata, di 180 miliardi di rupie (oltre due miliardi di euro), è stata preferita a quella presentata dal consorzio guidato dall’imprenditore Ajay Singh, di 151 miliardi. Entrambe hanno superato la soglia minima prevista, di 129,06 miliardi di rupie, in termini di valore d’impresa. I 180 miliardi di rupie comprendono 27 miliardi in contanti più l’assunzione di 153 miliardi di debito. Precedenti tentativi erano andati a vuoto e il bando del 2018 è stato modificato nel 2020; la pandemia di coronavirus ha ulteriormente complicato la situazione. (segue) (Inn)