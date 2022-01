India: stampa, passaggio di proprietà compagnia di bandiera atteso dopo Festa Repubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando vinto da Tata ha per oggetto la vendita del cento per cento di Air India, del cento per cento della divisione low cost Air India Express e del 50 per cento della società di servizi Air India Sats Airport Services. Gli asset “non core”, come terreni ed edifici, che ammontano a 147,18 miliardi di rupie, non sono stati inclusi nell’offerta e saranno trasferiti a una società pubblica: Air India Asset Holding Limited (Aiahl), insieme a passività in eccesso per 462,62 miliardi (su un debito totale di 615,62 miliardi). I quartieri generali della compagnia si trovano a Mumbai (a Nariman Point) e Nuova Delhi (a Connaught Place). Nel primo anno di acquisizione il nuovo proprietario manterrà l’organico, mentre dal secondo potranno partire programmi per il pensionamento volontario. (segue) (Inn)