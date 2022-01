India: stampa, passaggio di proprietà compagnia di bandiera atteso dopo Festa Repubblica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Air India ha una flotta di 118 aerei, 4.400 slot nazionali e 1.800 internazionali negli aeroporti indiani; ha 900 slot in aeroporti all’estero e fa parte dell’alleanza globale Star Alliance. I dipendenti sono 12.085 dipendenti, di cui 8.084 a tempo indeterminato e 4.001 a tempo determinato; Air India Express ne ha 1.434. Air India è in perdita dal 2007, dalla fusione con la connazionale Indian Airlines, e secondo il ministero delle Finanze dal 2009-10 il governo ci ha messo 545,84 miliardi di rupie in contanti e altri 556,92 miliardi di rupie sotto forma di garanzia, per un totale di 1.102,76 miliardi di rupie (oltre 12 miliardi di euro). Nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2019-20 Air India e Air India Express avevano una quota del mercato aereo internazionale in entrata e in uscita dal Paese del 50,64 per cento tra tutti i vettori indiani e del 18,4 per cento complessivamente. La quota del mercato nazionale era del 12,7 per cento. (segue) (Inn)