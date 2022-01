India: stampa, passaggio di proprietà compagnia di bandiera atteso dopo Festa Repubblica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Air India, dunque, dopo 69 anni, tornerà alla famiglia che la fondò: la compagnia aerea, infatti, controllata dallo Stato dal 1953, fu fondata nel 1932 come Tata Airlines da Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata. Il gruppo Tata è un conglomerato che conta un centinaio di società e gestisce già due compagnie aeree: Vistara, joint venture con Singapore Airlines, e AirAsia India, in cui ha una quota di maggioranza dell’84 per cento. Con Air India diventerà il secondo operatore nazionale dopo Indigo, con una quota di mercato del 26,9 per cento. (Inn)