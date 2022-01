Fisco: Spaziani Testa (Confedilizia), necessario intervento su Imu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario intervenire sull'Imu, che pesa "in maniera rilevante ed eccessiva sulle tasche e la situazione economica e sociale di tante famiglie: non solo per gli immobili affittati o che non si riescono a mettere sul mercato, ma anche per i tanti immobili ereditati che rappresentano ormai un peso per chi li riceve". Lo ha detto il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, intervenendo al convegno "Casa e immobili: le novità per il 2022". (Rin)