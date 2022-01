Quirinale: Misiani (Pd), singolare se forze maggioranza si dividessero su presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- “Vedremo le proposte del centrodestra. Per ora non ne abbiamo viste a parte il nome di Silvio Berlusconi”. Lo ha affermato Antonio Misiani, responsabile economico del Partito democratico, arrivando a Montecitorio. Ad ogni modo sarebbe “singolare che le forze politiche a sostegno del governo Draghi si dividessero sul voto per il Quirinale” ed anche per questo “Letta incontrerà i leader delle altre forze politiche”. Comunque, ha concluso, Mario Draghi “sta svolgendo un servizio molto importante al Paese”. (Rin)