Nato: l'Alleanza atlantica rafforza il fianco orientale

- La Nato sta rafforzando il proprio fianco orientale, date le tensioni con la Russia sull'Ucraina. In particolare, la Danimarca ha inviato una fregata nel Mar Baltico e quattro caccia F-16 in Lituania. A sua volta, un numero non identificato di unità della marina spagnola è salpato per congiungersi ai gruppi navali permanenti dell'Alleanza atlantica. Caccia spagnoli dovrebbero poi essere stanziati in Bulgaria, mentre la Francia ha comunicato la propria disponibilità a inviare truppe in Romania, sotto il comando della Nato. Da aprile, i Paesi Bassi intendono dispiegare due caccia F-35 in Romania. Secondo quanto comunicato dall'Alleanza atlantica, gli Stati Uniti stanno valutando di aumentare il proprio contingente in Europa. Non sono stati forniti dati in merito, ma per il quotidiano “The New York Times”, si tratterebbe dai mille ai cinquemila effettivi, che potrebbero salire a 50 mila, con navi da guerra e aerei da combattimento, in caso di ulteriore deterioramento della situazione al confine tra Ucraina e Russia. (Geb)