Ucraina: Consiglio Ue condanna azioni russe e chiede a Mosca riduzione tensioni (2)

- L'Ue conferma il suo fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e di altri partner del vicinato orientale entro i loro confini riconosciuti a livello internazionale e invita la Russia a impegnarsi nuovamente in modo costruttivo nei quadri internazionali esistenti per una risoluzione sostenibile e pacifica dei conflitti. Il Consiglio riafferma l'approccio unitario dell'Ue e la forte cooperazione e coordinamento in corso con gli Stati Uniti, la Nato, l'Ucraina e altri Paesi partner. Ribadisce l'importanza di rafforzare ulteriormente la resilienza e le capacità di risposta dell'Ue e dei suoi partner stretti, anche nella lotta contro gli attacchi informatici e ibridi, la manipolazione e l'interferenza di informazioni straniere, compresa la disinformazione. (Beb)