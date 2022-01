Trasporto aereo: da Enac 14,5 milioni per autovetture o mezzi di airside elettrici negli aeroporti regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un contributo complessivo di oltre 14,5 milioni di euro messi a disposizione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile a favore dell’acquisto di autovetture e mezzi elettrici negli aeroporti regionali, l’Enac contribuisce al conseguimento delle priorità strategiche nazionali ed europee per ridurre le emissioni di gas serra e per migliorare il livello di sostenibilità ambientale degli aeroporti. Lo riferisce una nota. Data l’importanza strategica dei temi legati alla sostenibilità e all'ambiente, presenti anche nel Pnrr e ripresi nel piano strategico dell’Enac, sarà fatta una valutazione premiale per gli operatori che proporranno un piano per la sostituzione dell’intero parco mezzi aeroportuali. Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, infatti, ha approvato la proposta dell’Enac per promuovere investimenti a favore di mezzi di airside a bassa emissione di carbonio, utilizzando i fondi provenienti dalle aste di quote di emissioni da assegnare agli operatori aerei e ha messo a disposizione dell’ente la somma di 6.229.524 euro. (segue) (Com)