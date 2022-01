Trasporto aereo: da Enac 14,5 milioni per autovetture o mezzi di airside elettrici negli aeroporti regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerata la rilevanza dell’iniziativa, prosegue la nota, l’Enac ha deliberato di contribuire con la somma di cinque milioni, portando a 11.229.524 euro la dotazione finanziaria complessiva. “L’utilizzo di veicoli elettrici negli aeroporti rappresenta un ulteriore passo verso la riconciliazione del trasporto aereo con la tutela ambientale: la svolta green incide positivamente sull’impronta ecologica degli scali e si inserisce nella policy della de-carbonizzazione del trasporto aereo", ha commentato il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, aggiungendo che la mission dell’Ente prevede, infatti, la tutela ambientale come base dello sviluppo del comparto, attraverso l’impiego delle più avanzate metodologie di analisi e di miglioramento dell’efficienza energetica”. Ai fini di rafforzare la tutela dei passeggeri e rimarcare la centralità del passeggero nel comparto aereo, inoltre, il finanziamento potrà essere concesso anche ai gestori aeroportuali per l'acquisto di mezzi elettrici destinati ai servizi di assistenza alle persone disabili e alle persone a ridotta mobilità. (Com)