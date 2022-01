Serbia: due morti e un ferito dopo esplosione in impianto di pesticidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita in un'esplosione di un impianto chimico e per la produzione di pesticidi questa mattina fuori da Belgrado, in Serbia. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Nova.rs", i due morti sono stati causati dall'esplosione avvenuta nell'impianto di Agrosava nella località di Simanovci, a circa 30 chilometri da Belgrado. La persona ferita è stata trasportata subito in ospedale, anche se non sarebbe in pericolo di vita. La società Agrosava non ha commentato sulle possibili cause dell'esplosione, mentre sono in corso le indagini. (Seb)