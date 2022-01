Spagna: nel 2021 per Sacyr contratti per 4,1 miliardi di euro, il doppio rispetto al 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Sacyr lo scorso anno ha ottenuto contratti per un valore di 4,1 miliardi di euro, il doppio rispetto ai 2 miliardi del 2020. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press". Tra di essi figurano l'autostrada A-21 di Torino, la seconda pista dell'aeroporto Jorge Chavez di Lima (Perù), il miglioramento dell'efficienza energetica dell'Università dell'Idaho (Stati Uniti), l'ampliamento dell'ospedale 12 de Octubre di Madrid e l'estensione dell'autostrada RSC-287 in Brasile. Sacyr ha riferito in una nota che si è aggiudicata altri tre contratti stradali in Texas e Florida (Usa), due per Amazon e diverse sezioni ferroviarie ad alta velocità in Spagna. (Spm)