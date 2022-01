Lazio: Assotutela, subito tamponi anche in parafarmacia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le cervellotiche norme governative, legate al green pass e la rilevazione dei contagi per il tracciamento, vedono migliaia di cittadini costretti a sottoporsi quotidianamente a tamponi antigenici rapidi e stanno mettendo sotto pressione il sistema di screening, provocando a volte risultati degli esami non attendibili". Lo dichiara il presidente di Assotutela Michel Maritato che spiega: "Vanno immediatamente migliorate al più presto le attività di rilevamento delle infezioni, soprattutto per favorire il rallentamento della curva delle stesse che, secondo i numeri più recenti lascia ben sperare. Riteniamo perciò opportuno che siano autorizzate alla esecuzione dei test le parafarmacie che dispongano di spazi idonei e garantiscano tutti gli standard sotto il profilo igienico-sanitario, atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, affinché si possano eseguire i test antigienici rapidi", sostiene Maritato. (segue) (Com)