Lazio: Assotutela, subito tamponi anche in parafarmacia (2)

- "Mettere in pista le circa 630 parafarmacie presenti nel Lazio – continua il presidente – non solo garantisce un numero maggiore di esami, snellendo le chilometriche file davanti alle farmacie ma significa inserire nel comparto assistenziale soggetti, quali le parafarmacie, che hanno tutti i crismi per essere presenti. Ampliare l'offerta, potenziare l'esecuzione degli screening di massa necessari a gestire la pandemia, significa assicurare valore aggiunto a un comparto, quello sanitario, messo sotto pressione da due anni infernali di pandemia che, per responsabilità pregresse, ha mostrato il lato debole del sistema", chiosa il presidente (Com)