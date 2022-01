Vaticano: Papa, ascolto indispensabile per fare buon giornalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ascolto è il tema al centro del messaggio di papa Francesco per la 56ma Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si celebra il 29 maggio 2022. "Solo facendo attenzione a chi ascoltiamo, a cosa ascoltiamo, a come ascoltiamo, possiamo crescere nell'arte di comunicare", ammonisce il Pontefice. Guardando al mondo della comunicazione, il Papa afferma che il verbo ascoltare è "condizione di un autentico dialogo". "In effetti, stiamo perdendo la capacità di ascoltare chi abbiamo di fronte, sia nella trama normale dei rapporti quotidiani, sia nei dibattiti sui più importanti argomenti del vivere civile – mette in guardia Bergoglio – Allo stesso tempo, l'ascolto sta conoscendo un nuovo importante sviluppo in campo comunicativo e informativo, attraverso le diverse offerte di podcast e chat audio, a conferma che l'ascoltare rimane essenziale per la comunicazione umana". (segue) (Rsc)