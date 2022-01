Vaticano: Papa, ascolto indispensabile per fare buon giornalismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Papa rivolge poi un invito ai giornalisti: "L'ascoltare è il primo indispensabile ingrediente del dialogo e della buona comunicazione – afferma – Non si comunica se non si è prima ascoltato e non si fa buon giornalismo senza la capacità di ascoltare. Per offrire un'informazione solida, equilibrata e completa è necessario aver ascoltato a lungo. Per raccontare un evento o descrivere una realtà in un reportage è essenziale aver saputo ascoltare, disposti anche a cambiare idea, a modificare le proprie ipotesi di partenza". Da qui l'avvertimento: "Solo se si esce dal monologo, infatti, si può giungere a quella concordanza di voci che è garanzia di una vera comunicazione", conclude il Papa. (Rsc)