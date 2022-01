© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si profila la scheda bianca qualora non ci fossero ulteriori novità”. Lo ha affermato la deputata di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, arrivando alla Camera per la riunione dei grandi elettori di Fratelli d’Italia. Una riunione in cui “si aprirà una bella discussione”, ha aggiunto. (Rin)