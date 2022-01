© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario un sistema elettrico che vada verso le rinnovabili, perché serve un’autonomia energetica. Lo ha detto Nicola Lanzetta, direttore di Enel Group Italia, nel corso dell’evento “Ceo for like talks” di Enel Italia. “Le rinnovabili possono arrivare coprire circa il 70 per cento del fabbisogno”, ha aggiunto. (Rin)