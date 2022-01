Covid: Coldiretti, 11,7 milioni di italiani in zona arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop agli spostamenti senza il green pass nelle cinque regioni passate in arancione dove risiedono 11,7 milioni di persone tra Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia e Valle d’Aosta. E’ quanto afferma la Coldiretti su dati Istat in riferimento agli effetti del cambio di colore con appena 1,7 milioni di persone in Basilicata, Molise e Umbria che restano in zona bianca mentre la maggioranza del 77 per cento degli italiani si trova in zona gialla. Nelle regioni in arancione – sottolinea la Coldiretti - gli spostamenti verso altri Comuni o fuori Regione con auto propria sono consentiti solo con green pass base (anche solo tampone), senza green pass invece solo per lavoro, necessita e salute (con modulo di autocertificazione). Fanno eccezione – precisa la Coldiretti - gli spostamenti dai comuni con un massimo 5mila abitanti verso altri comuni entro i 30 chilometri, eccetto i capoluoghi di provincia. (segue) (Rin)