Cina-Australia: Canberra invita cittadini ad abbandonare la piattaforma social WeChat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini australiani dovrebbero riconsiderare l’uso della piattaforma social cinese WeChat dopo l’attacco hacker subito dall’account del primo ministro Scott Morrison. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze Simon Birmingham in un’intervista all’emittente “Sky News”. Il profilo di Morrison, aperto nel 2019, è stato hackerato nelle scorse ore e rinominato “Nuova vita sino-australiana”. In base alla nuova descrizione, la pagina si occupa ora di fornire informazioni alla comunità cinese sulla vita in Australia. Secondo James Paterson, presidente della commissione congiunta su Intelligence e Sicurezza del parlamento di Canberra, l’attacco è da attribuire a un’interferenza straniera di Pechino. L’app di messaggistica è di proprietà della società cinese Tencent, che secondo Paterson è una delle compagnie “più strettamente controllate dal governo” della Repubblica popolare. Già nel dicembre del 2020 WeChat aveva rimosso un post di Morrison nel quale quest’ultimo condannava un tweet del portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, che accusava i militari australiani di aver commesso crimini di guerra in Afghanistan.(Res)