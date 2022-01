Energia: Enel e Federdistribuzione, protocollo per diffusione mobilità elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favorire la diffusione della mobilità elettrica installando punti di ricarica per fare il pieno di energia all’auto mentre si fa la spesa o durante lo shopping: è questo uno degli obiettivi che ha portato Federdistribuzione ed Enel, attraverso la nuova divisione globale dedicata alla mobilità elettrica, a siglare un protocollo d’intesa che apre a iniziative in chiave di transizione energetica. "Attraverso l’accordo con Federdistribuzione puntiamo ad ampliare ulteriormente nei prossimi anni la nostra rete che conta più di 14mila punti di ricarica su tutto il territorio nazionale” dichiara Federico Caleno, Responsabile mobilità elettrica Italia “Si tratta di una partnership strategica che permetterà alle persone di sfruttare al massimo i benefici della mobilità elettrica ad esempio ricaricando il veicolo nei parcheggi di tutte le attività che fanno parte della rete di Federdistribuzione diffusi su tutto il territorio". (segue) (Com)