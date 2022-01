India: ragazzo Arunachal Pradesh, Congresso incalza governo ad “assumersi responsabilità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rahul Gandhi, figura di spicco del Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione, su Twitter, è tornato a criticare il governo per il caso del ragazzo scomparso la scorsa settimana nello Stato dell’Arunachal Pradesh e “ritrovato” dall’Esercito cinese, incalzando l’esecutivo ad “assumersi la sua responsabilità” e a riportare a casa il giovane. “Il governo fa affidamento sulle importazioni cinesi in un momento in cui la Cina occupa il nostro territorio a Depsang-Gogra Hot Springs e rapisce i nostri cittadini”, ha aggiunto il portavoce del Congresso, Randeep Surjewala, riferendosi all’aumento dell’import di beni cinesi nel 2021, che ha raggiunto cento miliardi di dollari. Il giovane Miran Taron, 17 anni, del villaggio di Zido, distretto dell’Upper Siang, stava cacciando insieme ad altre persone nell’area di confine tra i due Paesi il 18 gennaio, giorno in cui è scomparso. Si sono verificati casi simili in passato dato che l’Arunachal Pradesh è rivendicato dalla Cina come Tibet meridionale o Zangnan. (segue) (Inn)