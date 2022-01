Imprese: Lega, stretta cessione crediti è colpo mortale, rivedere norma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Comprendiamo l'allarme lanciato per le tante truffe fiscali registrate nel Paese per i vari bonus, edilizi e non, ma il comportamento fraudolento di pochi, anche della criminalità organizzata, non può determinare un intervento a gamba tesa generalizzato, peraltro retroattivo, che punisce la stragrande maggioranza di imprese serie, gettandole nel caos e ponendole a rischio fallimento, e che introduce incertezze che rischiano di paralizzare il mercato dell'edilizia e dunque bloccare la ripresa”. Lo dichiarano i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, e Paolo Arrigoni, responsabile dipartimento Energia del partito. “Invitiamo dunque il governo a correggere il decreto prima della sua emanazione con norme che riducano il rischio di frodi e condotte illecite varie, consentendo ancora successive cessioni del credito", aggiungono. (Rin)