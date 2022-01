Quirinale: Tajani, non accettiamo veti, parlato con Meloni e Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ciò che non possiamo accettare” per la corsa al Quirinale “è che si sostenga il principio per cui chi è espressione del centrodestra non possa avere incarichi pubblici perché questo è illiberale ed anti democratico: non ci sono cittadini di serie A e di serie B”. Lo ha affermato il vicepresidente e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, arrivando a Montecitorio. “Non vogliamo che vengano posti veti e ci sono frasi che non possono essere accettate. Ho parlato con Salvini, Meloni e gli altri leader nella giornata di ieri e ritengo che il centrodestra farà delle sue proposte e poi valuteremo, ci confronteremo”, ha aggiunto. (Rin)