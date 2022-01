Burkina Faso: fonti stampa, presidente Kaboré detenuto in campo militare a Ouagadougou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, sarebbe detenuto in un campo militare nella capitale Ouagadougou, mentre uomini armati si sono posizionati davanti alla sede del primo ministro e di Rtb, la televisione nazionale, in attesa che i militari confermino ufficialmente il colpo di Stato. Lo scrive l'agenzia di stampa "Burkina 24", secondo la quale un ufficiale militare ha dichiarato che "nelle prossime ore" ci sarà un annuncio televisivo. Secondo "Rfi" e "France24", i militari ammutinati chiedono le dimissioni del presidente Kaboré, mentre un coprifuoco era stato decretato ieri sera nel quadro delle sparatorie in corso in diverse aree del Paese ma è stato sospeso già questa mattina. Utenti sui social network segnalano tuttavia che la copertura telefonica mobile è saltuaria. Nella tarda serata di ieri il ministro incaricato delle Forze armate, il generale Aimé Barthélémy Simporé, aveva comunque rassicurato i cittadini alla televisione nazionale definendo la situazione "sotto controllo". In un comunicato, il blocco regionale della Comunità dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao) ha tuttavia invitato alla calma ed ha espresso la sua solidarietà al presidente Roch Kaboré, al governo e al popolo burkinabé, chiedendo inoltre ai militari di mantenere un "atteggiamento repubblicano" e di favorire il dialogo con le autorità. (segue) (Res)