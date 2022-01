Burkina Faso: fonti stampa, presidente Kaboré detenuto in campo militare a Ouagadougou (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel campo di Sangoulé Lamizana, da dove è partita l'offensiva militare contro Kaboré, sono detenuti militari fedeli all'ex presidente Blaise Compaoré. Fra questi il generale Diendéré, ex capo di Stato maggiore delle Forze armate burkinabé condannato per il tentato colpo di Stato del 2015 e ritenuto responsabile anche dell'assassinio dell'ex presidente Thomas Sankara. Ieri il governo di Ouagadougou ha negato che le sparatorie, registrate anche in una caserma a Kaya, circa 100 chilometri a nord di Ouagadougou, fossero parte di un colpo di Stato. "Le informazioni sui social network parlano di una presa di potere da parte dell'esercito. Il governo, pur confermando gli spari in alcune caserme, nega queste informazioni e invita la popolazione a mantenere la calma", ha affermato in una nota il portavoce del governo Alkassoum Maiga, senza fornire ulteriori dettagli. (Res)