Ucraina: ministra Esteri Germania su evacuazione diplomatici, pronti a ogni situazione

- La Germania esamina con regolarità la situazione intorno all’Ucraina ed è pronta a ogni situazione. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri dell’Unione europea a Bruxelles. “Stiamo valutando regolarmente la situazione con i nostri partner europei” a proposito di “come reagire nel modo più efficiente”, ha detto. “Siamo in una situazione nella quale” occorre “ridurre la tensione così da continuare il dialogo”, in modo da “affermare chiaramente al governo russo che dobbiamo usare ogni formato”, ha continuato la ministra. Al contempo, ha detto Baerbock, “siamo pronti per ogni situazione” anche per quanto riguarda “la sicurezza dei nostri diplomatici” di stanza in Ucraina. (Beb)