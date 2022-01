Cina: ministero Esteri, sospensione voli da parte Usa "irragionevole" e dannosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione degli Stati Uniti di sospendere 44 voli passeggeri operati dalle compagnie aeree cinesi è "irragionevole", interrompe la regolare operatività delle linee e "ignora la salute e la sicurezza dei viaggiatori". Così il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, ha commentato la misura annunciata da Washington lo scorso 21 gennaio, varata in risposta al blocco dei voli statunitensi disposto in precedenza da Pechino per limitare la diffusione del Covid-19. Precisando che la Cina ha adottato le stesse misure per tutte le compagnie, siano esse cinesi o straniere, Zhao ha sollecitato gli Stati Uniti a non strumentalizzare politicamente la pandemia e a non porre restrizioni agli scambi tra le parti. (segue) (Cip)