Cina: ministero Esteri, sospensione voli da parte Usa "irragionevole" e dannosa (2)

- Secondo quanto riferito in precedenza dalla stampa Usa, il blocco dei 44 voli di linea operati dalle compagnie cinesi inizierà il 30 gennaio e si protrarrà fino al 29 marzo. La misura riguarderà i voli in partenza da Los Angeles e New York verso cinque città cinesi. Le compagnie cinesi interessate sono Xiamen, Air China, China Southern Airlines e China Eastern Airlines. Dal 31 dicembre, le autorità cinesi hanno sospeso 20 voli United Airlines, dieci American Airlines e 14 Delta Air Lines, dopo che alcuni passeggeri sono risultati positivi al coronavirus. (Cip)