Francia: presidenziali, 467 mila iscritti per la "Primaria popolare" di sinistra

- Sono 467 mila gli iscritti alla "Primaria popolare": un'iniziativa lanciata dall'associazione "2022 o mai" per eleggere un solo candidato di sinistra da presentare alle presidenziali francesi di aprile. Le votazioni si terranno sul sito delle primarie dal 27 al 30 gennaio. Gli iscritti potranno esprimere la loro preferenza scegliendo tra i sette principali candidati della sinistra francese attualmente in corsa all'Eliseo. La socialista Anne Hidalgo, l'ambientalista di Europa Ecologia-I Verdi Yannick Jadot e il leader della France Insoumise Jean-Luc Melenchon hanno già fatto sapere che non riconosceranno l'esito del voto. L'ex ministra della Giustizia, Christiane Taubira, accetterà invece il risultato. Una delle organizzatrici dell'iniziativa, Mathilde Imer, ha ricordato ai media d'oltralpe che l'obiettivo iniziale era quello di superare i 140 mila partecipanti alle primarie dei Repubblicani. "Siamo sorpresi di questo numero", ha detto Imer in merito ai 467 mila iscritti. Attualmente nessuno dei candidati a sinistra supera la soglia del 10 per cento nelle intenzioni di voto. (Frp)