Quirinale: Bergamini, per nome condiviso fare tesoro dell'esperienza di governo

- Tutte le forze politiche in campo sono titolate a proporre i nomi più autorevoli: se continuiamo con il solito pregiudizio che i nomi per il Quirinale indicati dal centrodestra non possono essere super partes mentre quelli indicati dalla sinistra lo sono per diritto acquisito, non rendiamo un buon servizio al Paese e non avviamo un dialogo costruttivo. Lo ha detto il sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini nel corso della trasmissione Agorà su Rai3. "Dobbiamo fare tutti del nostro meglio e confrontarci apertamente come abbiamo fatto al governo. Un terreno comune, quello del governo Draghi, che deve essere considerato un tesoro da preservare e da cui partire", ha aggiunto. (Rin)