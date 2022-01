Spagna: ministra Economia, Pp ha avviato campagna per boicottare fondi Next Generation Eu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo ha lanciato una campagna volta a "boicottare" i fondi europei che la Spagna riceverà attraverso il programma Next Generation Eu. Lo ha detto la vicepresidente e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, in un'intervista televisiva ad "Antena 3", sottolineando che il Pp è l'unico partito d'opposizione che usa il quadro europeo per andare "contro" il proprio Paese, in riferimento alle molte critiche espresse dagli europarlamentari spagnoli nelle istituzioni comunitarie. In merito alle critiche per non aver creato un'agenzia indipendente per regolare la gestione di questi aiuti come chiesto dal Pp, Calvino ha sottolineato che nessun Paese europeo ha optato per un meccanismo simile, e ha insistito che le amministrazioni pubbliche saranno responsabili della loro gestione. (segue) (Spm)