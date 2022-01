Cina-Israele: messaggi tra presidenti per i trent’anni delle relazioni diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha scambiato messaggi di congratulazioni con l’omologo in Israele, Isaac Herzog, in occasione del 30mo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. La Cina “attribuisce grande importanza allo sviluppo dei legami con Israele e considera questa ricorrenza un’opportunità per approfondire la fiducia politica e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, espandere gli scambi culturali e interpersonali, nonché promuovere lo sviluppo stabile dell’innovativo partenariato globale Cina-Israele a beneficio dei rispettivi popoli”. Così il leader cinese ha rinnovato il proprio impegno nei confronti dei legami tra Pechino e Gerusalemme, che dal 2017 hanno conseguito “notevoli progressi”. Parole condivise da Herzog, che ritiene evidenti i “risultati eccezionali” raggiunti dai due Paesi soprattutto nei campi del turismo, dell’economia digitale, della sanità e dell’agricoltura. Osservando come i due Paesi abbiano intrattenuto scambi sempre più fitti negli ultimi trent’anni, il presidente israeliano si è detto impaziente di lavorare all’ulteriore promozione dei legami con la Cina durante il suo mandato. (Cip)