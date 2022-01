Ue: oggi Consiglio Esteri incentrato su crisi Russia-Ucraina, presente in collegamento anche Blinken

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Affari esteri dell’Unione europea si riuniscono per oggi per discutere sulla sicurezza del continente, relativamente alla crisi al confine fra Russia e Ucraina, e scambiarsi delle opinioni sui recenti avvenimenti nella regione indo-pacifica, in Mali e Sudan. Il Consiglio terrà quindi uno scambio di opinioni sulla situazione della sicurezza in Europa. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken si unirà ai ministri in videoconferenza per una discussione informale sulla questione. Infine, il Consiglio riesaminerà gli ultimi sviluppi in Libia, alla luce del rinvio delle elezioni politiche nazionali, e in Siria, in particolare per quanto riguarda la strategia dell'Ue tesa a risolvere il conflitto per il popolo siriano.(Beb)