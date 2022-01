Regno Unito: Johnson ordina inchiesta su accuse islamofobe della deputata Ghani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha ordinato un'inchiesta interna sulle affermazioni della parlamentare conservatrice, Nusrat Ghani, che afferma di essere stata sollevata dal suo incarico come sottosegretaria ai Trasporti nel febbraio del 2020 a causa della sua fede islamica. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", Ghani ha affermato nei giorni scorsi che il capogruppo conservatore, Mark Spencer, avrebbe trattato la sua confessione religiosa "come un problema". Nelle ultime ore, Downing Street ha fatto sapere di prendere queste affermazioni "molto seriamente", nonostante Ghani abbia accusato il premier Johnson di essersi "tirato fuori" dalla questione, quando lei gli ha sottoposto il problema. Spencer ha invece negato le affermazioni della deputata, affermando di ritenere diffamatorie tali accuse nei suoi confronti. (Rel)