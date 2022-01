Francia: candidata repubblicana Pecresse, se eletta taglierò tasse su diritti successione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata dei Repubblicani alle presidenziali francesi, Valerie Pecresse, promette di sopprimere "le tasse sui diritti di successione al 95 per cento" dei cittadini. "Concretamente, ogni bambino potrà ereditare 200 mila euro in modo defiscalizzato, una somma parti al doppio rispetto a oggi", ha detto Pecresse in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro". "Questo abbattimento sarà pari 100 mila euro in caso di diritti ereditari su una linea indiretta. Nel caso, per esempio, in cui una persona erediterebbe da suo zio o da sua sorella", ha detto la candidata. (Frp)