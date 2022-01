Libia: Williams e Al Mishri discutono degli sviluppi del processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Alto Consiglio di Stato della Libia, Khaled Al Mishri, ha discusso con la consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephanie Williams, del processo elettorale e del destino del governo durante un incontro svoltosi ieri nella capitale, Tripoli. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Senato libico sulla sua pagina ufficiale Facebook. Durante l'incontro, le due parti hanno discusso degli sviluppi relativi al processo elettorale e delle modalità per facilitare lo svolgimento di tale diritto il prima possibile. Mishri e Williams hanno sottolineato che "la priorità sono le misure relative al processo elettorale e che qualsiasi modifica dell'autorità esecutiva deve essere effettuata in conformità con la dichiarazione costituzionale e la road map, e in modo che garantisca un chiaro percorso costituzionale e giuridico per tenere le elezioni". (Lit)