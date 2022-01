Libia: ministra Esteri riceve ambasciatore Paesi Bassi, focus su ultimi sviluppi della situazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Affari esteri del Governo di unità nazionale della Libia, Najla el Mangoush, ha passato in rassegnagli ultimi sviluppi della situazione politica, le sfide del processo politico e gli sforzi per la stabilità e il successo dei percorsi di transizione democratica durante un incontro con l'ambasciatore olandese, Dolph Hochjoenich. Lo ha riferito l'emittente televisiva "218 tv". Hochjoenich ha ribadito il sostegno del suo Paese a fianco del Governo di unità nazionale, al fine di raggiungere la stabilità in Libia, elogiando gli sforzi di Al Mangoush a livello internazionale e locale. L'incontro, che si è tenuto presso la sede del ministero a Tripoli, ha discusso anche modalità per sviluppare le relazioni bilaterali e per rafforzare la cooperazione congiunta. (Lit)