Libia: ministri Interno ed Esteri inaugurano un centro per migranti a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno nel Governo di unità nazionale della Libia, Khaled Mazen, ha inaugurato ieri il centro per migranti Abu Salim per donne e bambini affiliato all'Autorità anti-migrazione illegale, alla presenza del ministro degli Esteri, Najla Al Mangoush. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno in una nota, secondo cui Mazen e Al Mangoush hanno effettuato una visita all'interno del centro per informarsi sulle sue attrezzature. (Lit)